Спасатели потушили пожар в селе Красная Горка Пензенской области

В четверг, 23 июля, в селе Красная Горка Колышлейского района Пензенской области произошел пожар. Огонь охватил жилой дом площадью 140 квадратных метров, написала «Пенза-пресс» .

Сообщение о пожаре поступило 23 июля в 16:59. В результате возгорания выгорело внутри по всей площади дома. На тушение пожара привлекались 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

МЧС напоминает: жителям региона важно соблюдать правила пожарной безопасности, пользоваться исправным печным, газовым и электрооборудованием. В случае пожара звонить по номеру 01.