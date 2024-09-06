Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 сентября

Три лесных пожара потушили в Подмосковье 5 сентября. Они произошли в Богородском округе, Дмитрове и Егорьевске. Огонь тушили 52 пожарных. В ближайшие дни в регионе установится четвертый класс опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, четвертый класс пожарной опасности установится на всей территории региона с 6 по 8 сентября. Сейчас и ближайшие дни температура поднимется до 24 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается безоблачная погода, без осадков.

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