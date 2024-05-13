Спасатели потушили горевшие в Петербурге паллеты | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 16:22 Спасатели потушили горевшие в Петербурге паллеты

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Паллеты загорелись в доме в Химическом переулке в Кировском районе Санкт-Петербурга. Возгорание удалось ликвидировать, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, общая площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Черный дым можно было увидеть в других районах города.

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Отмечается, что никакой информации о пострадавших при пожаре не поступало.