Пожар разгорелся на складе с газовыми баллонами в Подмосковье

Shot: пожар начался на складе с газовыми баллонами в Подольске

В подмосковном городе Подольске начался пожар на складе с газовыми баллонами. Об это сообщил Telegram-канал Shot .

По информации канала, возгорание возникло в складских помещениях на Кутузовской улице. По предварительным данным, в этом месте находится склад с техническими и медицинскими газовыми баллонами.

Shot сообщил со ссылкой на очевидцев, что местные жители перед началом пожара слышали звук взрыва.

На прошлой неделе пожар произошел в незаконном хостеле в Истре. Жертвами огня стали восемь человек. Причиной возгорания стала аварийная работа электросети. Истринский районный суд арестовал на два месяца гражданина Узбекистана, который незаконно организовал в арендованном доме хостел для мигрантов.