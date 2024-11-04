Из мансарды горящего дома на Тверском бульваре эвакуировались 14 человек

Источник 360.ru: 14 человек эвакуировались из дома на Тверском бульваре из-за ЧП

Из-за пожара в жилом доме на Тверском бульваре из мансарды эвакуировались 14 человек, сообщил источник 360.ru. Известно, что в здании загорелись перекрытия между мансардным этажом и чердаком.

Для размещения эвакуировавшихся жильцов на место происшествия запросили автобусы, добавил собеседник 360.ru.

В столичном дептрансе предупредили, что из-за ЧП на Тверском бульваре движение транспорта в сторону метро «Арбатская» временно доступно только по одному ряду.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве.