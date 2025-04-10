Пожар произошел в ТЦ в Екатеринбурге

В ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге загорелась система охлаждения вентиляции

Пожар произошел в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге, вспыхнула система охлаждения вентиляции на площади 20 квадратных метров, никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На площади 20 квадратных метров горела градирня системы охлаждения вентиляции. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Спасатетели оперативно ликвидировали пожар, посетителей в ТЦ на момент возгорания не было. Всего на место происшествия работали 48 пожарных и 12 спецмашин.

В социальных сетях ранее завирусилось видео, как с кровли торгового здания валит черный густой дым.

Днем ранее возгорание произошло в родильном доме на юго-востоке Москвы.