Пожар произошел в ТЦ «Матрица» на западе Москвы

Пожар разгорелся в одном из помещений торгового центра «Матрица», которое находится на Осеннем бульваре. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Москвы.

«В помещении, которое находилось на ремонте, зафиксировали тление в стене. Как выяснилось, загорелся утеплитель», — отметили в ведомстве.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Данных о пострадавших с места пожара не поступало.

По словам очевидцев, люди эвакуировались из ТЦ самостоятельно после того, как сработала сигнализация. На месте продолжают работать экстренные службы.

Накануне посетителей экстренно вывели из бизнес-центра «Данилов Плаза», расположенного на юге Москвы, из-за пожара. Очаг возгорания находился на пятом этаже здания. Обошлось без пострадавших.