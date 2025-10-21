Людей эвакуировали из московского бизнес-центра «Данилов Плаза»

Посетителей эвакуировали из бизнес-центра «Данилов Плаза», расположенного на юге Москвы, из-за пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По предварительной информации, пламя охватило пятый этаж бизнес-центра. Очевидцы рассказали, что очаг возгорания находится в техническом помещении. К месту происшествия уже прибыли бригады пожарных.

Утром во вторник, 21 октября, вспыхнул пожар в шестикомнатной квартире площадью 150 квадратных метров в Центральном районе Санкт-Петербурга. По информации городского ГУ МЧС России, из опасной зоны эвакуировали шесть человек. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 07:01.