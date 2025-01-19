Квартира загорелась на севере Москвы после запуска фейерверков

Запуск фейерверков внутри квартиры в доме на Клязьминской улице на севере Москвы привел к пожару. Из охваченного огнем помещения спасатели эвакуировали двух человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы.
Источник уточнил, что загоревшаяся квартира находится на втором этаже. Но едкий дым из помещения распространился по всему подъезду. Поэтому прибывшие на место пожарные вывели из дома трех жителей с верхних этажей.
Распространившееся на 15 квадратных метров пламя спасатели оперативно потушили. Собеседник 360.ru добавил, что огонь от запущенных петард быстро разошелся, потому что в помещении оказалось много хлама.
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