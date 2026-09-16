В Одинцовском округе загорелся строительный рынок

В деревне Наро-Осаново городского округа Одинцово в Подмосковье вспыхнул пожар на строительном рынке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

На момент приезда спасателей пламя охватило два торговых ряда на площади 600 квадратных метров.

К тушению приступили 49 огнеборцев и 16 единиц техники.

Рынок находится на 73 километре Минского шоссе. Как сообщили в соцсетях, движение в обе стороны перекрыли. Очевидцы выкладывают в интернет фото и видео пожара, на кадрах виден большой столб черного дыма.

Ранее в Бирюлево на юге Москвы загорелись стройматериалы в строящемся здании. Пожар уже потушили.