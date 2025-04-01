Пожар произошел в пятиэтажке в Большом Балканском переулке в Москве

Источник 360.ru: в центре Москвы вспыхнул пожар в пятиэтажке

Пожар вспыхнул в квартире одного из домов в Большом Балканском переулке в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

В экстренные службы обратился один из очевидцев, который увидел черный густой дым из квартиры пятиэтажки. На место ЧП выдвинулись спасатели.

По предварительным данным, возгорание произошло на верхнем этаже здания. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в Москве во дворе дома сгорели три машины. Источник 360.ru сообщил, что сначала загорелся один автомобиль, потом произошел хлопок, после которого пламя перекинулось на соседние авто.

Через некоторое время огонь перешел на дерево. Прибывшие спасатели потушили пожар, в результате происшествия никто не пострадал.