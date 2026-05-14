Пожар произошел в неиспользуемом здании в районе Госпитальной площади

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании в районе Госпитальной площади. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Как сообщили в телеграм-канале Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 14:17. На место направили силы пожарно-спасательного гарнизона столицы, в том числе расчеты ПСО № 201 и специалистов аналитической лаборатории объектов окружающей среды и ЧС.

По данным ведомства, загорелось одноэтажное неэксплуатируемое здание. Во время пожара частично обрушилась кровля.

Прибывшие на место пожарные провели разведку и приступили к тушению. Позже в департаменте сообщили, что пожар удалось полностью ликвидировать в 16:38.

