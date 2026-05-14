Очевидцы сообщили о пожаре на улице Кирова в Уфе. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

На фото и видео видно густой черный дым, поднимающийся над территорией стройки. По словам очевидцев, к месту уже прибыли несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи.

«Скорые и пожарные уже едут, несколько экипажей приехали. Что там именно горит, я не видела», — рассказала одна из очевидцев.

Телеграм-канал «Осторожно, новости»сообщает, что возгорание произошло на территории Евразийского научно-образовательного центра. По предварительным данным, на стройплощадке мог загореться утеплитель.

Издание UFA1.RU пишет, что густой дым валит со стороны строящегося комплекса. Точная причина возгорания пока неизвестна.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Ленобласти.