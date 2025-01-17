Источник 360.ru: один человек пострадал на пожаре в квартире в Тестильщиках

В ночь на 17 января пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в доме по Саратовской улице. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение личных вещей и мебели в одной из комнат на площади в два квадратных метра.

Одному человек понадобилась помощь медиков, всего жилье до прибытия спасателя покинули трое. Причина происшествия устанавливается.

Днем ранее мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово.