В ночь на 17 января пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы, пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.
ЧП случилось в доме по Саратовской улице. Прибывшие на место спасатели ликвидировали горение личных вещей и мебели в одной из комнат на площади в два квадратных метра.
Одному человек понадобилась помощь медиков, всего жилье до прибытия спасателя покинули трое. Причина происшествия устанавливается.
Днем ранее мужчину спасли из горящей квартиры в поселке Ситне-Щелканово.
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