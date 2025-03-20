Пожар произошел в квартире на юге Москвы

Источник 360.ru сообщил о пожаре в квартире в Орехово-Борисово Северном

Пожар вспыхнул на 12-м этаже жилого дома в московском районе Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Загорелись личные вещи и мебель, находившиеся на балконе. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на балкон 13-го этажа и повредил обшивку. Сейчас возгорание уже потушили.

«Не могу сказать о пострадавших, но, возможно, есть — скорая стояла на другой стороне и минут через пять с мигалками поехала во двор», — сообщил 360.ru очевидец происшествия.

Что стало причиной пожара, пока не сообщается.

Накануне постоялец погиб при пожаре в хостеле на востоке Москвы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, его причина пока также неизвестна.