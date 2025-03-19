Постоялец погиб при пожаре в хостеле на востоке Москвы

Источник 360.ru: при пожаре в хостеле в Москве погиб человек

Один из постояльцев погиб при пожаре в московском хостеле. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, экстренные службы к загоревшемуся зданию вызвали очевидцы. Они заметили поднимающийся над постройкой густой черный дым.

Источник ранее сообщал, что огонь заблокировал в хостеле трех постояльцев. К тушению пожара привлекли 10 пожарных расчетов, вскоре возгорание локализовали.

В настоящий момент специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади в 20 квадратных метров. Одного из жителей хостела вывели живым.

Что стало причиной пожара, не сообщается. Официальной информации о происшествии пока не поступало.