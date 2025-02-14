Задымление произошло в здании на северо-востоке Москвы

Источник 360.ru: в здании на северо-востоке Москвы произошло задымление

Утром 14 февраля в административном двухэтажном здании на северо-востоке Москвы случилось задымление из-за короткого замыкания. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, признаки пожара зафиксировали в одном из помещений.

Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили короткое замыкание в подвале, произошел тепловой нагрев изоляции провода без горения. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Ранее огонь охватил четыре бытовки на Молодогвардейской улице в Москве.