Задымление произошло в здании на северо-востоке Москвы

Утром 14 февраля в административном двухэтажном здании на северо-востоке Москвы случилось задымление из-за короткого замыкания. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в доме на проспекте Мира. По предварительным данным, признаки пожара зафиксировали в одном из помещений.
Прибывшие на место ЧП специалисты обнаружили короткое замыкание в подвале, произошел тепловой нагрев изоляции провода без горения. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
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