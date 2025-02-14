Огонь охватил четыре бытовки на западе Москвы

Четыре бытовки загорелись в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, происшествие случилось в районе Кунцево, на Молодогвардейской улице. Огонь охватил четыре металлических двухъярусных бытовки. Со слов администрации, помещения обесточены, людей и баллонов там нет.
На место выехали спасатели и потушили огонь. В ходе ЧП никто не пострадал.
Ранее бытовки загорелись на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Огонь охватил 33 бытовки. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и глава округа Оксана Ероханова. В результате ЧП пострадал один человек. Он получил ожоги первой и второй степеней.
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