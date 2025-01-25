Пожар произошел в детском саду на севере Москвы

Огонь охватил здание детского сада неподалеку от Дворца спорта «Динамо» на севере Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, загорелся двухэтажный дом на Флотской улице, 48А. Это здание сейчас находится на реконструкции.
Источник 360.ru не обнаружил людей рядом с местом пожара. Есть ли кто-то внутри горящего здания, пока неизвестно.
Ранее сотрудники МЧС спасли шесть человек и кота при пожаре в многоэтажке в Москве.
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