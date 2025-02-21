Пожар произошел в административном здании в центре Москвы

Административное здание загорелось на Нижней Красносельской улице в Басманном районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Задымление заметили в заведении «Мята Lounge».

«В кафе на первом этаже происходит плотное задымление. Со слов администрации, люди вышли из кафе», — сообщил источник.

На место прибыли спасатели и попытались найти очаг возгорания. По их данным, кафе сильно захламлено. Ранг пожара уточняется.

«Здание монолитное, перекрытия железобетонные, здание полностью административное», — добавил источник.

Накануне вечером в Новомосковском административном округе столицы загорелось складское помещение с продуктами. Людей в ангаре не было. Огонь охватил площадь 50 на 15 метров.