Ангар с продуктами загорелся в поселении Рязановском в Новой Москве

Складское помещение загорелось в Новомосковском административном округе столицы. О пожаре сообщил источник 360.ru.

По его словам, горит ангар с продуктами в поселении Рязановское в поселке Фабрики имени 1 мая. Открытое пламя вырывается с первого этажа. Людей в помещении нет.

Пожар распространился на площади 50 на 15 метров, по всему складскому помещению. Водоисточники расположены на расстоянии 500 метров. Позже стало известно, что произошло обрушение. Заявители попросили поторопить пожарных.

На Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе Москвы вспыхнула бытовка. Пожар удалось локализовать на площади 70 квадратных метров, угрозу распространения огня предотвратили. Бытовки располагаются на территории стройки школы.