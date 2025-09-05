Из подвала Инженерного корпуса Третьяковки пошел дым

Источник 360.ru: пожарные ищут очаг задымления в подвале Третьяковки на Якиманке

Пожарные выехали в Инженерный корпус Третьяковской галереи в центре Москвы из-за задымления в подвале. В здании объявили эвакуацию, сообщил источник 360.ru.

Вызов в четырехэтажное здание в Лаврушинском переулке поступил в 22:15. В подвале случилось задымление. Эвакуировались 11 человек.

Позднее выяснилось, что задымление произошло в электрощитовой, которая находилась в здании для технического персонала за пределами выставочного пространства. Огнеборцы занялись поиском очага.

