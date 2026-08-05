Пожар произошел на территории ЦНИИмаш в Королеве

Роскосмос: в связи с пожаром в ЦНИИмаш угрозы людям нет

В одном из корпусов на территории ЦНИИмаш произошел пожар, он локализован, причины выясняются. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Пожарная сигнализация сработала на предприятии 5 августа в 12:58. В подвале здания обнаружили задымление.

Работников немедленно эвакуировали, прибывшие пожарные расчеты приступили к ликвидации возгорания. Пожар локализовали, тушение продолжают.

Для расследования произошедшего создали оперативный штаб, он приступит к работе по окончании работы пожарных.

«Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов», — отметили в сообщении.

ЦНИИмаш поблагодарил оперативные службы за быструю и профессиональную работу.

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