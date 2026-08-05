На востоке Москвы произошел пожар в 28-этажном жилом доме

Спасатели московского МЧС локализовали пожар в многоквартирном жилом доме на бульваре Рокоссовского. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

В первой половине дня загорелась трехкомнатная квартира на пятом этаже дома переменной этажности, хозяйка с ребенком вышли из нее самостоятельно. Всего из здания эвакуировали 10 человек, из них двое детей.

По предварительной информации, причиной возгорания стал неисправный чайник. Как сообщил собеседник 360.ru, пожал локализовали в 11:50. Обшивка соседних квартир сильно обгорела, их вскрывают для проверки.