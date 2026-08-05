На востоке Москвы произошел пожар в 28-этажном жилом доме
Источник: на востоке Москвы произошел пожар в 28-этажном жилом доме
Спасатели московского МЧС локализовали пожар в многоквартирном жилом доме на бульваре Рокоссовского. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
В первой половине дня загорелась трехкомнатная квартира на пятом этаже дома переменной этажности, хозяйка с ребенком вышли из нее самостоятельно. Всего из здания эвакуировали 10 человек, из них двое детей.
По предварительной информации, причиной возгорания стал неисправный чайник. Как сообщил собеседник 360.ru, пожал локализовали в 11:50. Обшивка соседних квартир сильно обгорела, их вскрывают для проверки.
На фотографиях, предоставленных очевидцем, виден густой черный дым, который валил окон квартиры.
Ранее пожарные спасли мужчину из горящей пятиэтажки в Ленинградской области. Огонь охватил двухкомнатную квартиру, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.