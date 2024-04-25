Пожар произошел на территории детской поликлиники в Москве | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 17:14 Пожар произошел на территории детской поликлиники в Москве Телеканал «360»

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Пожар вспыхнул днем 25 апреля на территории детской поликлиники на бульваре Маршала Рокоссовского, 35, корпус 1 в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Черные клубы дыма, окутавшие место ЧП, были видны издалека и вызвали беспокойство очевидцев. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 16:26. К месту ЧП прибыли машины скорой помощи и пожарные службы, уточнил собеседник 360.ru.

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По предварительным данным, на территории медицинского учреждения, находящегося на реконструкции, загорелись строительные материалы. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Очевидица пожара рассказала 360.ru, что его уже потушили.

«Предполагаю что минеральная вата лежала перед поликлиникой, она же горела», — сказала она.

По словам другой очевидицы, пожар был не очень большой. Спасатели приехали очень оперативно — в течение пяти минут.

«Дыма было много, потому что, скорее всего, утеплитель загорелся», — добавила собеседница.

В столичном главке МЧС России подтвердили, что огнеборцы ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал.