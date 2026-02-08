Пожар произошел на стройке жилого комплекса на западе Москвы

Пожар произошел на стройплощадке жилого комплекса «Остров» на западе Москвы — в районе Хорошево-Мневники, рядом со станцией метро Терехово. Об этом сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, возгорание возникло в нежилом здании, где находятся офисные помещения. Площадь пожара составляет около 120 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших нет.
Над объектом поднимается густой дым. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняют.