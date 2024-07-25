Пожар после взрыва в Хабаровском крае попал на видео

Видео 360.ru: после взрыва огонь охватил второй этаж дома под Хабаровском

Взрыв произошел в жилом доме в селе Тополево в Хабаровском крае. Видео с пожаром появилось в распоряжении 360.ru

На кадрах видно, что пламя полыхает в квартире на втором этаже, из окон идет густой черный дым.

Источник 360.ru рассказал, что к дому прибыла скорая, но информацию о пострадавших не уточнил.

«Был взрыв и повалил обильный дым», — отметил он.

ЧП могло произойти из-за газового баллона.

В пресс-службе МЧС подтвердили информацию о пожаре. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, в его ликвидации участвовали 32 специалиста и девять единиц техники. Квартира на втором этаже полностью выгорела, четыре балкона получили повреждения. В результате пожара пострадал один человек — хозяин квартиры.

Ранее огонь вспыхнул в палате интенсивной терапии в больнице города Артема в Приморье. Персонал эвакуировал пациентов в другие помещения, огнеборцы потушили пожар. Его площадь составила 10 «квадратов».