Девять человек спасли при пожаре в многоквартирном доме в Москве

В Москве случился пожар в одной из квартир в доме на Петрозаводской улице. Специалисты спасли девять человек, трое из них несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Девять человек спасли столичные огнеборцы при пожаре. На Петрозаводской улице произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир жилого дома», — заявили в ведомстве.

Пожар оперативно потушили.

Ранее пожар случился на восьмом этаже в многоквартирном доме в центре Москвы. Огонь распространился на площади 40 квадратных метров.

Внутри горящей квартиры находился 14-летний мальчик. Он решил выпрыгнуть из окна, чтобы спастись от огня. Подросток выжил, его госпитализировали с переломами. Очевидец рассказал в беседе с 360.ru, что, когда началось ЧП, внутренняя домовая пожарная система не сработала.