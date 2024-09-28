Пожар после взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы потушили

МЧС: пожар на АЗС в Дагестане ликвидирован, спасатели продолжают разбор завалов

Пожарные ликвидировали возгорание на автозаправочной станции в Дагестане, которая взорвалась вечером 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Специалисты ведомства продолжают разбор завалов», — заявили в ведомстве.

В пятницу на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв АЗС с последующим возгоранием. По последней информации, погибли 13 человек. Разбор завалов на месте ЧП продолжается.

Власти Дагестана выплатят до 500 тысяч рублей семьям пострадавших, отмечал региона Сергей Меликов. Выплаты до миллиона рублей получат родные погибших.

Прокуратура по факту взрыва начала проверку остальных АЗС в регионе и обнаружила более 4,5 тысячи нарушений требований безопасности. Всего ведомство попросило суд приостановить деятельность 149 АЗС.