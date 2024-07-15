Пожар под Симферополем ликвидировали

МЧС ликвидировало открытое горение в Симферопольском районе Крыма

Фото: РИА «Новости»

Спасатели сумели ликвидировать открытое горение в садовом товариществе «Дружба» в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в садовом товариществе „Дружба“», — заявили в ведомстве.

До этого в МЧС заявляли о локализации распространения огня на площади в 15 гектаров.

Изначально сообщения о возгорании сухой растительности в районе села Урожайное поступили в МЧС в 10:35, огонь распространился на площади в пять гектаров. Прибывшие на место спасатели не допустили перехода на жилую застройку на территории садового товарищества.

В МЧС уточнили, что для тушения возгорания создали три боевых участка. Один из них работал на тушение лесопосадки, а еще два — на защиту хозяйственных построек и домов.

Ранее в понедельник спасатели локализовали крупный лесной пожар в районе Новороссийска.

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