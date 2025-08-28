Пожар под Геленджиком заблокировал более 20 туристов на пляже

В Геленджике с привлечением авиации тушат пожар, вспыхнувший в Пшадском лесничестве. Огонь охватил 3,2 гектара в районе населенного пункта Криница, сообщила пресс-служба МЧС России.

К ликвидации возгорания привлекли больше 40 специалистов и 11 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помимо этого, в готовности находится аэромобильная группировка регионального управления МЧС, в состав которой входят 40 специалистов и пять единиц техники.

«Из-за сильного задымления 23 отдыхающих на берегу Черного моря в районе лесного пожара оказались отрезаны от путей эвакуации», — рассказали в ведомстве.

Туристов перевозят в безопасное место на катере.

Ранее стало известно, что в Геленджике эвакуировали базу отдыха рядом со вспыхнувшим после атаки БПЛА лесом. На базе сельской школы развернули пункт временного пребывания.