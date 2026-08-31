Пожар под Анапой на плавнях локализовали

Пожар под Анапой на плавнях вблизи хутора Чембурка локализовали на большей части территории. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в телеграм-канале .

По ее словам, площадь активного горения составляет 50 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня на жилые дома и предприятия.

В тушении на утро понедельника участвуют около 30 человек и 10 единиц техники.

Мэр поблагодарила всех, кто принимал участие в ликвидации пожара. Она отметила самоотверженность и профессионализм огнеборцев.

Камыш на плавнях под Анапой вспыхнул накануне. Огонь распространился на площади 10 гектаров. Из-за него было временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки у станицы Анапской.

Пожар получил третий, повышенный, ранг сложности, к его тушению привлекли 43 человека и 14 единиц техники.