Пожар площадью более двух тысяч «квадратов» произошел в Иркутске

МЧС: в Иркутске загорелось здание с торговыми павильонами

В Иркутске разгорелся крупный пожар. Спасатели МЧС приступили к ликвидации огня, сообщила пресс-служба министерства.

«Горит кровля здания, где расположены торговые павильоны. Огонь охватил 2200 „квадратов“», — уточнили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению огня привлекли более 40 специалистов и 12 единиц техники. Спасатели наращивают силы и средства.

Ранее в Ангарске Иркутской области произошел взрыв газовоздушной смеси. Самостоятельно эвакуировались 79 человек, в том числе 12 детей. После взрыва пожара не последовало. При разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины.