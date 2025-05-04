Пожар площадью 36 тысяч гектаров потушили в Забайкалье

В Забайкальском крае потушили крупный природный пожар, который охватил 36 тысяч гектаров леса. Об этом сообщили в Telegram-канале Минприроды региона.

«Лесной пожар, который прошелся на площади 36 тысяч гектаров в Тунгокоченском округе — ликвидировали. Причиной возгорания был антропогенный фактор — неосторожное обращение с огнем человека», — говорится в сообщении.

Это второе масштабное возгорание, с которым справились в воскресенье. Ранее в Чернышевском районе при сильном ветре и сухой погоде удалось остановить распространение огня на площади 13 тысяч гектаров.

За неделю в Забайкальском крае потушили 81 лесной пожар — огонь охватил почти 128 тысяч гектаров. С пожарами борются 1,2 тысячи специалистов.