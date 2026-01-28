Пожар площадью 3,5 тысячи «квадратов» вспыхнул в Истре

МЧС: производственное здание загорелось в Истре на 3,5 тыс. кв. метров

Производственное здание загорелось в деревне Духанино городского округа Истра. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС.

Прибывшие пожарные зафиксировали задымление внутри цеха. По предварительным данным, площадь пожара — более 3,5 тысячи квадратных метров. На месте работают 47 спасателей и 16 единиц техники.

Причины возгорания пока неизвестны. О пострадавших не сообщается.

Ранее цех на площади 4,5 тысячи квадратных метров загорелся в городе Щекино Тульской области. Выяснилось, что там производили сэндвич-панели.

Из здания эвакуировали 12 человек, пострадавших нет. К тушению пламени привлекали пожарный поезд.