Крупный пожар вспыхнул в производственном цехе в Тульской области

В Тульской области произошел крупный пожар в производственном здании. Возгорание произошло в цехе по производству сэндвич-панелей на улице Болдина в городе Щекино, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По его словам, по состоянию на 16:15 площадь пожара составляет около 4,5 тысячи квадратных метров. В результате огня обрушилась кровля на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 12 человек, по предварительной информации, пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлечены 13 единиц техники и 50 сотрудников МЧС. Для усиления сил и средств к месту возгорания направлен пожарный поезд. Работы по тушению продолжаются.

В другом регионе, в Пензенской области, за прошедшие сутки зарегистрировано семь пожаров. Большинство возгораний произошло в жилых домах и квартирах, причиной которых стало несоблюдение требований противопожарной безопасности.