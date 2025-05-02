Пожар площадью 1200 квадратов вспыхнул на вещевом рынке в Ингушетии

Крупный пожар вспыхнул на вещевом рынке в городе Сунжа в Республике Ингушетия. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба городской администрации.

Площадь возгорания превысила 1200 квадратных метров. По предварительным данным, огонь охватил торговые ряды с одеждой.

К тушению подключились все пожарные подразделения региона. На месте ЧП работают бригады скорой помощи, энергетики и газовики.

Спустя два часа сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

Ситуацию на месте контролируют вице-премьер республики Магомед Евлоев и мэр Сунжи Аслан Умаров.

Пострадавших и погибших нет.

Ранее в пожаре в элитном поселке Потапово на юго-западе Москвы пострадали два человека. Открытый огонь охватил два дома и хозпостройку.