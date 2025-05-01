Два человека пострадали при пожаре в Потапове

Источник 360.ru: мощный пожар охватил дома в поселке Потапово, есть пострадавшие

На юго-западе Москвы вспыхнул мощный пожар в элитном поселке Потапово. Как сообщил источник 360.ru, открытый огонь охватил два дома и хозпостройку.

Общая площадь возгорания составляет 470 квадратных метров. Пострадали два человека, один из них от госпитализации отказался.

На месте работают спецслужбы. Подробности происшествия выясняются. Местные жители публикуют в соцсетях видео со столбом черного дыма.

Наш источник рассказал, что в 18:15 удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Москве. Пламя разгорелось в одной из квартир на Большой Черкизовской улице.