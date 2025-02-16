Пожар охватил здание кафе в Усть-Луге

Врачи забрали четырех пострадавших на пожаре в кафе Усть-Луги

Двухэтажное кафе вспыхнуло в Усть-Луге Ленинградской области. Сайт 78.ru со ссылкой на источник сообщил, что причиной возникновения огня стал газовый баллон.

По предварительной информации, пострадали четыре человека. Прибывшие на место врачи оценили их состояние как тяжелое.

Источник РЕН ТВ уточнил, что при взрыве и пожаре пострадали четверо иностранцев.

Опубликованные в социальных сетях и Telegram-каналах кадры свидетельствуют, что пламя полностью охватило всю постройку. Для тушения пожара на место прибыли экстренные службы.

Издание 47news со ссылкой на экстренные службы Ленинградской области сообщило, что на пожар перебросили расчеты трех спасательных частей.

Утром в воскресенье, 16 февраля, чувашские спасатели нашли тела двух погибших детей в сгоревшем доме поселка Атрать. По данным пресс-службы МЧС России, в огне погибли двое мальчиков двух и четырех лет.

В больницу из сгоревшего дома доставили 27-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Общая площадь распространения огня составила 40 квадратных метров.