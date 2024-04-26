Мужчина погиб при пожаре в квартире в Петербурге | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:25 Мужчина погиб при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

По предварительным данным, пламя охватило одну из квартир трехэтажного жилого здания по улице Бабанова. Общая площадь возгорания достигла 60 квадратных метров.

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Отмечается, что из горящего здания удалось эвакуировать 15 человек. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины.