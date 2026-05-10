Пожар охватил павильоны на рынке Предгорного в Ставрополье

Крупный пожар произошел на рынке «Лира» в Предгорном округе Ставрополья. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, пламя охватило павильоны и распространилось на площади в 1100 квадратных метров.

На тушение пламени перебросили 55 специалистов и 13 единиц техники. В пресс-службе добавили, что есть риск дальнейшего распространения огня.

Глава округа Николай Бондаренко заявил, что от пожара на рынке «Лира» пострадали около 100 контейнеров. Он подчеркнул, что данные о пострадавших не поступали.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что, по предварительной информации, пламя на рынке возникло после короткого замыкания. В ведомстве добавили, что организовали проверку.

Сегодня же крупный пожар произошел в поселке Бисерть Свердловской области, где пламя охватило семь домов. В департаменте информационной политики региона сообщили, что на борьбу с огнем отправились более 60 пожарных и 17 единиц техники. Для жителей пострадавших домов создали пункт временного размещения.