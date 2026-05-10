Жилые дома загорелись в уральском поселке Бисерть

Пожар охватил семь домов в уральском поселке Бисерть

Пожар в поселке городского типа Бисерть Свердловской области охватил семь домов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Об этом сообщил департамент информационной политики региона на официальном сайте .

Информация о пострадавших пока не поступала. Сильный ветер сохраняет угрозу перехода огня на соседние строения. В ликвидации последствий ЧП задействовали более 60 спасателей и 17 единиц техники. Для жителей оборудовали пункт временного размещения.

В пресс-службе областного главка МЧС уточнили, что спасатели локализовали возгорание на площади в 800 квадратных метров. Причина распространения огня выясняется.

Ранее на проспекте Ленина в Евпатории загорелся парк аттракционов «Авангард». Предварительной причиной стало нарушение техники безопасности при сварке металлических конструкций рядом с горючими материалами.