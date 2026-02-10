Женщина пострадала при пожаре на улице Генерала Симоняка в Петербурге

В понедельник, 9 февраля, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадала женщина. Ее доставили в больницу, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в доме №4 корпус 2 на улице Генерала Симоняка поступил в диспетчерскую спасательной службы в 20:36. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что в трехкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров загорелась обстановка. Площадь возгорания составила 14 квадратных метров.

Пожар удалось ликвидировать в 21:29. В тушении принимали участие 10 спасателей и две единицы техники. В результате возгорания пострадала женщина, ее госпитализировали.