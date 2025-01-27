Пожар охватил многоэтажку с людьми в турецкой Аланье

Сильный пожар произошел в многоэтажном доме в Турции. На момент возгорания в здании находились рабочие, сообщил телеканал A Haber.

«Пожар вспыхнул в многоэтажном здании в турецкой провинции Аланья, в нем были рабочие, которые проводили ремонт», — отметили в сообщении.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные бригады. По данным телеканала, возгорание произошло из-за сварочного аппарата. Рабочих, заблокированных на верхнем этаже здания, спасли. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Переехавшие в Аланью россияне написали в чатах, что владелец загоревшегося здания несколько месяцев назад вывозил оттуда вещи и проводил демонтаж. По их словам, все квартиры в доме были сделаны по одному стандарту с одинаковой мебелью и техникой.

Один из комментаторов заявил, что владелец здания не оплатил деньги хозяину земли за сам участок, поэтому не исключается версия поджога.

Ранее пожар случился в отеле на горнолыжном курорте в Болу. Некоторым гостям пришлось прыгать из окон, чтобы спастись. В огне погибли 78 человек.