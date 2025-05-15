Пожар охватил квартиру в Южном Тушине, один человек пострадал

На северо-западе Москвы произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пламя охватило помещение на последнем этаже дома № 12 на улице Фабрициуса в районе Южное Тушино.

«На балконе подросток 14 лет. Не может выйти. В квартире есть еще бабушка. Возможно, от проводки загорелся матрас», — заявил источник.

На место прибыли экстренные службы, которые провели эвакуацию подъезда. Выяснилось, что горящую квартиру самостоятельно покинули три человека. Пламя, распространившееся на комнату и балкон, удалось ликвидировать.

«Один человек пострадал, другого осматривает скорая», — добавил источник.

Ранее пожар произошел в многоэтажном доме на улице Полибина в районе Печатники. Один из жильцов пытался потушить пламя на балконе третьего этажа с помощью ведра с водой.