Появилось видео с горящей многоэтажкой в Печатниках

Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Полибина в московском районе Печатники. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что один из жителей дома пытается потушить пламя на балконе третьего этажа с помощью ведра с водой. Позже на место ЧП прибыли пожарные, которые начали заливать огонь из стволов.

В МЧС 360.ru подтвердили, что спасатели локализовали пожар.

Ранее огонь вспыхнул на столичном строительном рынке. Пламя начало распространяться со здания чайханы на рынке в поселке Андреевка городского округа Солнечногорск.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание, для тушения МЧС направило 25 огнеборцев и пять единиц техники.