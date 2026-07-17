Пожар охватил кровлю двухэтажного здания в центре Москвы

Источник 360.ru: утеплитель загорелся на крыже здания в Басманном районе Москвы

Дым охватил крышу здания на улице Нижней Сыромятнической в Басманном районе Москвы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что прибывшие на место спасатели растянули лестницы, чтобы добраться до очага.

Источник 360.ru в экстренных службах столицы заявил, что на крыше загорелся утеплитель. Чтобы добраться до источника огня, пожарные приняли решение вскрыть кровлю.

По предварительным данным, пожару присвоили ранг «1БИС». Пламя распространилось на площади в 30 квадратных метров.

В пятницу, 17 июля, подмосковный главк МЧС сообщил о пожаре на территории промзоны в Бронницах. В ведомстве уточнили, что пожар охватил несколько автомобилей. К тушению привлекли 60 человек и 20 единиц техники.