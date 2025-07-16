Пожар охватил главную сцену фестиваля Tomorrowland за два дня до старта

Мощный пожар практически уничтожил главную сцену бельгийского фестиваля электронной музыки Tomorrowland за два дня до начала выступлений артистов. Как сообщила газета The Mirror со ссылкой на спасательные службы города Бум, на площадке находились около 1000 сотрудников. Данных о пострадавших пока нет.

На момент написания материала, пожарные еще не локализовали пламя, охватившее сцену. Спасатели призвали жителей близлежащих районов закрыть окна и двери, так как есть риск распространения токсичного дыма.

Кроме того, пожарные заявили, что пламя может перекинуться на леса, которые находятся рядом. Предварительной причиной возникновения огня назвали внеплановое срабатывание фейерверков.

«Сейчас нашим приоритетом является безопасность наших посетителей и жителей окрестностей», — заявил представитель организатора фестиваля.

Находившийся в отпуске в Германии мэр города Бум Йерун Баерт объявил, что срочно возвращается обратно, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Фестиваль Tomorrowland должен был начаться в ближайшую пятницу, 18 июля. Главная сцена мероприятия — это центральный символ ежегодной тематики мероприятия. В этом году главной темой стал «Мир орбиза» — вымышленное пространство, наполненное цветными гелиевыми шариками.

В октябре прошлого года на фестивале «Галлимаркт на северо-западе Германии пожар охватил аттракцион „Дорога ужасов“, представляющий собой проходящий по пещере поезд. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из вагонов 11 человек, трем из них понадобилась помощь медиков.