Пожар в частном доме унес жизнь нижегородки

Ранним утром в деревне Щербачиха Воскресенского округа Нижегородской области вспыхнул пожар в частном доме на улице Садовой. Данные о происшествии оперативно сообщила служба МЧС региона, написало НИА «Нижний Новгород».
Огонь мгновенно распространился на площади 72 квадратных метров. Для ликвидации пламени экстренные службы задействовали 10 сотрудников МЧС и пять единиц спецтехники. Благодаря быстрой реакции огнеборцев открытое горение удалось остановить.
К сожалению, трагедия обернулась человеческими жертвами: в результате пожара погибла женщина, чье точное имя и фамилия уточняются специалистами ведомства.
Предварительный отчет специалистов указывает на нарушение правил эксплуатации электрического оборудования как основную причину воспламенения.
