Пожар охватил автосалон Ford в Варшаве

В Варшаве загорелось здание площадью 3,2 тысячи квадратных метров, в котором расположены автосалон и автосервис американской компании Ford. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал TVP.

Рано утром, около пяти часов по местному времени (шести по московскому), над салоном заметили столб дыма. Тушением занимаются 40 пожарных расчетов.

Издание Fakt привело слова очевидцев, слышавших, как внутри взрывались автомобили. Сгорели также 10 припаркованных рядом машин.

Данных о пострадавших и о причине пожара пока нет.

В Ленинградской области произошел пожар на производстве полимерных материалов. Огонь разгорелся на площади 5900 квадратных метров, к тушению привлекли 50 человек и 20 единиц техники.